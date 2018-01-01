مشاهد من التمهيد الناري الذي يستهدف مواقع الارهابيين في الغوطة الشرقية

الأحد, 18 شباط 2018 الساعة 23:01 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

مشاهد من التمهيد الناري الذي يستهدف مواقع الارهابيين في الغوطة الشرقية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا