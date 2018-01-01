فيديو يظهر ضحايا القوات الروسية بالقصف الأمريكي شرق الفرات

جهينة نيوز:

نشرت وكالة تسنيم الايرانية للانباء فيديو يظهر استهداف التحالف الدولي المزعوم بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش لقوات روسية شرق الفرات بريف دير الزور في سوريا.

وقالت الوكالة "انه وبالرغم من عدم توفر احصائية دقيقة عن الخسائر لكن مصادر ميدانية قالت ان عددا من عشائر المنطقة والمستشارين الروس قتلوا اثر الهجوم على منطقة خشام الغازية".

هذا واعلنت وزارة الدفاع الروسية ان عسكرييها لايتواجدون في المنطقة التي استهدفتها الطائرات الامريكية شرق الفرات، فينا تظهر الصور الواردة في الفيديو ان هناك عسكريون روس من بين الضحايا.