حركة إرهابية جديدة في إدلب لهذا السبب

جهينة نيوز

أعلنت حركة نور الدين الزنكي التي مولتها واشنطن في أوقات سابقة قبل أن ترتكب جرائم حرب بالأسلحة الأمريكية الإندماج مع تنظيم حركة أحرار الشام الارهابي المدعوم أمريكياً, و إنشاء تنظيم جديد تحت إسم "جبهة تحرير سورية" و كانت تقارير إعلامية تحدثت عن هذا الإندماج صباحاً ليتبين أن الخبر صحيح و ذلك مع صدور بيان مشترك من التنظيميين الإرهابيين "حركة نور الدين الزنكي , و حركة أحرار الشام.

و يذكر أن الإندماج لا يغير شيء على أرض الواقع حيث أن هذين التنظيمين و معهم أكثر من تنظيم يقاتلون من غرفة عمليات موحدة أعلنوا عنها في أوقات سابقة, و يعتقد ان الاندماج هدفه إلغاء إسم حركة نور الدين الزنكي المرتبط بجرائم حرب وصلت الى قطع رؤوس أطفال أحرجت داعمها الامريكي و التركي و مع الاندماج هذا ستقول عنهم واشنطن إرهابيون معتدلون كما حدث سابقاً مع تنظيم جبة النصرة حين غير إسمه.