مقتل 12 جندي اماراتي في اليمن.. والطيران يستهدف الفارين من المعارك لهذا السبب..!؟

جهينة نيوز

وقع رتل عسكري يضم جنود اماراتيين في كمين محكم للجيش اليمني و اللجان الشعبية في جبهة "موزع" في تعز, و أفادت مصادر عسكرية عن تدمير ست عربات لقوات الاحتلال و مرتزقتهم.

و أفادت المصادر عن مقتل 12 جندي اماراتي مما دفع قوى العدوان على تكثيف غاراتها و إستعمال القنابل العنقودية و دفع حشود من المرتزقة في محاولة لسحب جثث الجنود الإماراتيين.

هذا و أفادت تقارير ميدانية عن قيام الطيران الإماراتي و السعودية بإستهداف الخطوط الحلفية لعناصر موالين لهم من قوات المرتزقة لمنعهم من الإنسحاب و الفرار من المعركة و لاتزال المعارك عنيفة و لم تتمكن القوات الاماراتية من استعادة جثث جنودها حتى ساعه اعداد الخبر.