مشاهد من ضبط وحدات الهندسة لشبكة أنفاق في حي تشرين ببلدة سبيخان بريف دير الزور

الأحد, 18 شباط 2018 الساعة 20:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

مشاهد من ضبط وحدات الهندسة لشبكة أنفاق في حي تشرين ببلدة سبيخان بريف دير الزور


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