تمهيدا لبدء معركة الغوطة.. استهداف خطوط دفاع "النصرة" شرق دمشق

جهينة نيوز

بعد وصول التعزيزات العسكرية غير مسبوقة للجيش السوري الى غوطة دمشق الشرقية مساء أمس، و وسط أنباء عن مفاوضات اللحظة الأخيرة لحل ملف الغوطة الشرقية، بدأت القوات السورية بعملية تمهيد أولية تستهدف مواقع و مقرات الارهابيين و خطوط دفاعهم على عدة محاور.

و افادت تقارير ميدانية عن تنفيذ رمايات صاروخية و مدفعية ميدان ثقيلة على خطوط دفاع تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي في مناطق ( مسرابا- عين ترما- النشابية- بيت سوا- الريحان- الحجازية) وقد سمعت أصوات الضربات بقوة في أرجاء العاصمة دمشق.

من جانبه أفاد "المرصد المعارض" إن "التعزيزات استكملت، الهجوم بانتظار اشارة البدء"، لافتاً إلى أن الانتشار حول الغوطة الشرقية تواصل لاكثر من 15 يوماً.

وأشار المرصد الى ان هناك مفاوضات تجري حالياً بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة "لاخراج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من الغوطة الشرقية".

يذكر أن تعزيزات عسكرية تابعة للجيش السوري تمركزت في محيط دمشق وشوهدت أسلحة نوعية لأول مرة تدخل جبهة شرق دمشق من بينها دبابات تي 90 اي و مدفعية ميدان ثقيلة و مدفع هاون 240 ملم.

وكانت قاعدة حميميم قالت في وقت سابق أن القوات الروسية ستقدم دعم جوي للقوات السورية في حال فشل الحلول السلمية.