ترامب: "استفيقي يا أميركا.. روسيا حققت نجاحا يفوق أقصى ما كانت تحلم به"

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن روسيا تحقق نجاحا يفوق "أقصى ما كانت تحلم به" إذا كانت تنوي فعلا زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة، على خلفية جلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر، صباح الأحد، قال فيها: "إنهم يموتون من الضحك في موسكو. استفيقي يا أميركا!".

وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات أطلقها الرئيس الأميركي بعد اتهام المحقق الخاص، روبرت مولر، الجمعة، 13 روسيا بالتورط في مؤامرة تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

ويورد القرار الاتهامي بالتفاصيل جهودا روسية حثيثة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعملاء ميدانيين من أجل تعميق الانقسامات السياسية بهدف ترجيح كفة ترامب على حساب المرشحة الرئاسية الديمقرطية هيلاري كلينتون.

وكان ترامب امتنع حتى الآن عن اتهام روسيا بشكل مباشر على الرغم من أن قادة الأجهزة الاستخبارية الأميركية حذروا من أن التدخل الروسي مستمر ومن المرجح أن يطاول انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس.

وكتب ترامب على تويتر: "إذا كان هدف روسيا هو زرع الشقاق والتشويش وإثارة الفوضى داخل الولايات المتحدة، فمع كل جلسات الاستماع والتحقيقات والكراهيات الحزبية، لقد حققوا نجاحا يفوق أقصى ما كانوا يحلمون به".

وكان ترامب أطلق قبيل ذلك تغريدة قال فيها: "لم أقل يوما أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات، قلت قد تكون روسيا أو الصين أو بلد آخر أو جماعة أو قد يكون عبقري يزن 180 كيلوغراما يجلس في سريره ويلهو بحاسوبه".

وأضاف: "الخدعة الروسية هي أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا (...) وهي لم تفعل ذلك على الإطلاق".