مقتل 5 نساء باطلاق نار أمام كنيسة في داغستان الروسية

جهينة نيوز:

قتل 5 نساء الاحد في اطلاق نار وقع امام كنيسة ارثوذكسية في مدينة كيزليار في شمال جمهورية داغستان المسلمة في منطقة القوقاز الروسية، على ما أعلنت السلطات المحلية مؤكدة مقتل المهاجم.

وقالت وزارة الداخلية المحلية في بيان ان "مجهولا اطلق النار من بندقية صيد في كيزليار ما ادى الى مقتل اربع نساء".

ولاحقا، قضت امرأة خامسة متاثرة بجروحها في المستشفى، وفق ما قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة زالينا مورتزالييفا لوكالة تاس الروسية للانباء.

واكدت لجنة التحقيق الروسية هذه الحصيلة لافتة في بيان الى فتح تحقيق حول "قتل شخصين او اكثر" و"تهديد حياة عناصر الشرطة".

واوردت وزارة الداخلية ان المهاجم الذي اصاب ايضا عنصرين في قوات الامن تمت "تصفيته" خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة.

وقال المدير المساعد للفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية رسول تميربيكوف لوكالة انترفاكس الروسية للانباء ان مطلق النار هو احد سكان كيزليار ومن مواليد 1995.

واكد مصدر في وزارة الصحة لم يشأ كشف هويته لفرانس برس ان اطلاق النار وقع "امام كنيسة" ويأتي قبل شهر تماما من الانتخابات الرئاسية في روسيا