الحكم على "حسناء داعش: القناصة الألمانية في العراق بعقوبة مفاجئة

الأحد, 18 شباط 2018 الساعة 19:44 | سياسة, عربي

الحكم على

جهينة نيوز

حكمت محكمة عراقية على الارهابية الألمانية ليندا وينزل بالسجن لمدة ست سنوات فقط, سنة لدخول العراق بصورة غير شرعية و خمس سنوات بسبب إنظمامها لتنظيم داعش الإرهابي, و أفادت مصادر إعلامية ان الارهابية الألمانية تمت محاكمتها في جسلة مغلقة بحضور ممثلين عن السفارة الألمانية في العراق.

و كانت القوات العراقية القت القبض على القناصة الألمانية في الموصل في تموز من العام 2017 و أثار نبأ القبض عليها ضجة إعلامية و أطلقت عليها وسائل الإعلام إسم حسناء داعش.

هذا و كان طالب العراقيين بتوقيع أقصى العقوبات بحقها بسبب جرائمها بحق الشعب العراقي و بكونها لم تدخل داعش مرغمة من التنظيم الإرهابي بل جاءت بإرادتها و عن سابق اصرار و تصميم.


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