ارهابيون ومدنيون يعترضون وفداً للائتلاف المعارض في ريف حلب

جهينة نيوز

منع مدنيون ومحتجون مسلحون من الارهابيين وفداً من “الائتلاف المعارض” الدخول إلى مدينة “إعزاز” والمخيمات المحيطة بها شمالي حلب و التي تخضع للاحتلال التركي،و حيث يقع مقر ما يسمى “حكومة الائتلاف المعارض” التي عنتها تركيا و السعودية برعاية امريكية، وأوقفوا سيارات الوفد وأطلقوا هتافات ضده.

المحتجون حاولوا أيضاً الاعتداء على الوفد، وقاموا بضرب السيارات ومحاولة إيقافها ومنعها من المرور قرب معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا، كما منعوه من الدخول إلى أعزاز بالقرب من حاجز “سجو” و ذلك بحسب صفحات الارهابيين و المعارضة و اهالي يقبعون تحت الاحتلال التركي.

وقال ناشطون إن رئيس الائتلاف “رياض سيف” وعدداً من أعضاء الهيئة السياسية “عبد الرحمن مصطفى”، “ياسر الفرحان” و “صفوان جندلي” كانوا ضمن الوفد الذي اعتدى عليه.

و يذكر ان الائتلاف المعارض تستعمله تركيا حالياً كـ غطاء سياسي للاحتلال التركي للعدوان على عفرين و يشارك بسفك دماء المدنيين في عفرين و قراها الى جانب الجيش التركي ثاني قوة في الناتو.