الخارجية الإيرانية: إسرائيل تتخذ العدوان سياسة لها وتتوغل يوميا في سوريا ولبنان

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إسرائيل تتخذ العدوان سياسة لها وهي مسؤولة عن أعمال الانتقام الجماعية ضد جيرانها والتوغل اليومي في كل من سوريا ولبنان.

وقال ظريف، خلال كلمته في مؤتمر الأمن في ميونخ اليوم الأحد إن "إسرائيل لطالما استعملت العدوانية كسياسية ضد الدول المجاورة لها فهي تتدخل يومياً في سوريا وفي لبنان، وحين تجرأ السوريون على إسقاط طائرة إسرائيلية، تصرفت إسرائيل وكأن كارثة قد حدثت".

وأضاف: "الكارثة الفعلية هي سياسية العدوانية، فمشكلة إسرائيل هي سياساتها العدوانية، ومهمتها هي الاحتلال".

وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه "السيرك الكارتوني" الذي قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما استعرض قطعة من حطام الطائرة التي قال إنها لـ"طائرة إيرانية" بدون طيار أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي في سوريا. وقال: "كان هناك سيرك كارتوني هذا الصباح لا يستحق حتى كرامة الرد". وتابع: "الخطاب برمته كان يحاول تفادي القضية… ما حدث في الأيام القليلة الماضية هو انهيار ما يعرف باستعصاء إسرائيل على القهر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استعرض قطعة من حطام الطائرة التي قال إنها لـ"طائرة إيرانية" بدون طيار أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي في سوريا، محذراً طهران من اختبار عزم بلاده.