ربان الطائرة الإيرانية المنكوبة "لم يسعفه الحظ هذه المرة"!

جهينة نيوز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قائد الطائرة التي تحطمت صباح اليوم قرب أصفهان نجح عام 2013 في الهبوط بطائرة مماثلة ظهرت مشكلة في محركها في المدينة ذاتها التي طار إليها اليوم.

وأشارت إلى أن الطيار واسمه هوجات فولاد، أنقذ قبل 4 أعوام حياة ركاب طائرة كان هو ربانها بعد أن واجهت عطلا في محركها، وهبط بها في مدينة ياسوج بنجاح.

ولفتت إلى أن الحظ لم يسعفه هذه المرة، حيث أكدت السلطات الإيرانية مقتل جميع من كان على متن الطائرة بمن فيهم أفراد طاقمها.

وأعلنت شركة خطوط "آسمان" الجوية الإيرانية صباح الأحد سقوط طائرة ركاب تابعة لها وعلى متنها 66 شخصا كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.