"سوزان نجم الدين" تحتفل بحبها لسوريا!

جهينة نيوز:

نشرت النجمة سوزان نجم الدين صورة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد الحب بطريقتها الخاصة، حيث أنها قررت أن تحتفل بحب وطنها سوريا، فأرفقت الصورة بمقطع كتبت فيه:

"أحبوا بعضكم أولا

ما يؤلم الشجرة ليس *الفأس*

ما يؤلمها حقاً هو أن *يد* الفأس مصنوع من *خشبها*

كذلك *الأوطان*

ما يؤلمها ليس المؤامرة الخارجية فقط !!

انما من يقتلها ويدمرها من أبناء *رحمها*.

صرخنا بصوت عالي *نحبك* يا *وطن* فأجاب :

*أحبوا بعضكم اولاً...!*

نهاركن سعيد ومليء بالحب والحياة".

وكما لاقت كلمات سوزان إعجاب متابعيها، حيث وصل عدد التفاعل لحوالي الـ 10 آلاف.