مساعدات عسكرية قطرية للصومال

الأحد, 18 شباط 2018 الساعة 12:50 | سياسة, عربي

مساعدات عسكرية قطرية للصومال

جهينة نيوز

قامت قطر أمس السبت، بتقديم مساعدات عسكرية إلى الصومال، رغم الأزمة التي تعيشها الدوحة مؤخراً بسبب "المقاطعة" مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الحكومة تسلمت، مساعدات عسكرية لدعم الشرطة الوطنية من دولة قطر، في إطار توطيد علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت إنه "جرى تسليم المساعدات في حفل أُقيم بميناء مقديشو الدولي، بحضور وزير الأمن الداخلي بالصومال و القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى الصومال"، مضيفة أن "المعونات التي قدمتها دولة قطر تتكون من ثلاثين سيارة للدفع الرباعي، ومخصصة لمهام قوات الشرطة الوطنية".

وأكد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر في الصومال، استعداد بلاده لتقديم مزيد من المساعدات والدعم للصومال في مختلف المجالات، بناء على العلاقات المتينة بين البلدين.

سبوتنيك


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