مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بسبب "أنصار الله"

جهينة نيوز

قالت مسودة قرار، أصدرت أمس السبت إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تريد أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة "أنصار الله" الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم بأن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد "أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه يوم الجمعة، وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح "عيوب كارثية".

وكان 8 جنود من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد لقوا مصرعهم، أمس السبت، برصاص مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.