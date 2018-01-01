العدو الصهيوني يغير على غزة و المقاومة ترد

جهينة نيوز

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة, فيما لم يبلغ عن إصابات.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن “الطيران الحربي قصف 6 أهداف في قطاع غزة بينها نفق تابع للقماومة”.

واستهدف الطيران الحربي مواقع “تونس واليرموك وأرض السودة وموقع صلاح الدين” شرق المدينة بعدة غارات. كما استهدف أرضاً زراعية في جبل الريس شمال قطاع غزة.

أما في خانيونس جنوب القطاع، استهدف الطيران الحربي موقعاً عسكرياً لكتائب القسام ومناطق مجاورة له ما أدى لاندلاع حريق كبير في المكان.

كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعاً عسكرياً شرق مدينة رفح جنوب القطاع ولم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين.

و في ذات السياق أعلنت كتائب القسام أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت لطيران العدو وأجبرته على الانسحاب من أجواء غزة.

و قال إعلام العدو أن صاروخين إنطلقا من غزة على مستعمرات غلاف غزة و أحد الصاروخين إصاب منزل في مستعمرة شاعر هنيغيف , و اكنت صفارات الإنذار قد دوت في غلاف غزة أكثر من مرة.