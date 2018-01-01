أبراج يوم الأحد 2018/2/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٨/٢: لا يخاف أي شيء يتحمل المسؤولية من اجل الوصول لغاياته، واثق من نفسه متكبر ومتسلط يتميز بالجدية وترويض النفس، سهل ومتكيف مع سلطة الناس التي فيها تقاليد استقلالي يكره الفشل،

الربع الاول من السنة قلق وتحديات وتمر بفترة فيها ازعاج تنتهي في النصف الثاني من السنة، عام للتغييرات للبعض تغيير مكان اقامة تلى مكان افضل، عام مختلط ومنوع

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: وصل القمر لبرجك واخبار جيدة تخص امر عائلي، مشاريع منزلية، القمر يساعدك في وسطك المهني، صحتك تتحسن تركز على زرع الحيوية حولك، تصوب بعض العلاقات وتحسم امرك وتعرف ماذا تريد، ذبذبات القمر ببرجك تحقق نجاحا لك تغير نظرتك للناس والامور والسيطرة لك، شعبيتك في تصاعد

الثور: تضخم الأمور او خبرا يهزك فقد تاخذ قرار سريعا ثم تتراجع عن الموقف بسبب العرقلة او التأجيل ويجب ان تنتبه للتفاصيل والعمليات المالية، نهار بطيء وتصطدم بظرف متعب، او ان الامور لا تمشي كما تريد بل ببطء، اليوم لا تتحدى لان اليوم فيه عرقلات وثقة في غير مكانها، نهار ليس كما تريد فانتبه جيدا، القمر بالحمل نهارك بطيء وطاقتك خفيفة

الجوزاء: تشارك الأصدقاء وتحقق نجاحا وتطرح وعود وتخرج عن الروتين وتختار أينما تريد تذهب، الاصدقاء يلعبون دور بخياراتك ولهم تأثير عليك، صديق قديم تلتقي به وتتكلمون باشياء عن الماضي، توقع دعوة من صديق ونشاط اجتماعي

السرطان: فتفكر ان تتنقل وتنجز أعمال مهمة او تشعر بالحاجة للتحرك ونبش الماضي، لتمارس سحرك اليوم تحصل بعض المتاعب وحمل ثقيل ويجب ان تكون هادئ واذا كان هناك واجب لست متوقعا له يجب ان تتفهمه، حافظ على حذرك وكن متروي واثبت موقعك وعملك، انت سيد نفسك اليوم لكن لا يمنع ان تستعين بأصدقائك

الاسد: تخطط تظهر قضيه مهمه عالساحه تحققت طول بالك تتقدم اليوم في قفز الامام الى تاريخ اليوم تبدا تحضر مشروع تحصل على خبر مهم من اماكن بعيده، نجاح مالي تحصل على من المهم ان تبقى متيقظ، نهار للسفر والاتصالات لمسافات بعيده استقبال زوار للطلاب للمطالعه بالعموم نوع من الحركه و المعتقدات خلفيه

العذراء: يحمل لك نهارك تغييرات وبعض المعلومات حول استثمارات أو عمليات مالية تركز على شؤونك المهنية توقع على عقود وتراجع بعض القضايا الملحة، تعمل مصالحة تريحك وتشعر بتضامن من حولك، تغمرك السعادة بتقديم المساعدة، مال قادم في الطريق، زيارة مريض او مرافقة مريض او قصة استشفائية تظهر عندك

الميزان: يوم يحمل لك مسؤولية جديدة وبما ان القمر بالحمل تعبر عن نفسك وتشعر بالتقدير لكن ممكن سوء تفاهم مع شريك عمل او شريك عاطفي، كن هادئا، مشاعر الاخرين فيها نوع من التعصيب، تنتظر جواب شافي على سؤال يتعلق باستقرارك لكن قد لا تسمعه يؤدي الى مشادة كلامية، ركز على شراكتك

العقرب: يبدو العمل صعب وتشعر بالتعب ان الحظ لا يتخلى عنك، الجو مناسب لمشاريع تتحقق بمساعدة الاصدقاء، قدم مساعدة او اطلب مساعدة لانك تعالج قصة شخصية فيها تنقل او مناوبة او عمل بدل زميل، انتبه لصحتك وغذائك واضبط كل الخطوات، انه العمل المهم

القوس: نهارجيد فيه لقاءات وانجازات اتصال مهم يُطلب منك موعد، من خلال الاتصال توسع أسواقك وتجد من يدير شؤونك، فرصة مميزة وطارئة وربح غير منتظر، تحسن بالمنزل او تقوم بتعمال ديكورات وللبعض معالجة امور طارئة عل. صعيد اولاد، اخبار سعيدة وفرصة مميزة في طريقها إليك، صوتك مسموع

الجدي: تجد توازن بعملك او واجبات العائلية، احتمال مضغوط اليوم على صعيد العائلة او تلتهي عن بعض الحاجات الملحة في بيتك او محيطك العائلي تضطر تعالج بعض الامور الطارئة، أعطال تصليحات ترميمات خلاف بالمنزل وباستطاعتك لعب دور جيد اذا كنت هادئا لانك ضمن المنزل

الدلو: يوم صاخب اجتماعيا على صعيد تنقل وزيارات، اليوم انت لست راض، قصة تتعلق ببيع وشراء سفرة قصيرة ومفاوضات كن صبور ومتفهم لمحيطك ارباح مادية عن طريق مال قديم او جمعيات او هبة، يوم للاعمال والتواصل مع الجيران ومع الاخوة وبعض الامور التقنية تشغل بالك

الحوت: صعوبات وارتكاب أخطاء ونفقات كثيرة، ربح مفاجئ واستفسار عن موضوع مالي مفاجئ، البعض يحالفهم الحظ في اعمالهم فيها ربح ومكاسب، يعمل إعادة حساب في اموره المالية، طلاقة لسانه هي ورقته وجواز مرور القلوب فورقته هي الرابحة بمكاسب وامور مالية