تيلرسون: "نترقب" اشارات حول جهوزية كوريا الشمالية للمفاوضات

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في مقابلة سيتم بثها الاحد انه "يترقب" اشارات حول مدى جهوزية كوريا الشمالية للدخول في مفاوضات مباشرة.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" الاخبارية قال تيلرسون إنّه "كوزير للخارجية يقتضي عملي التأكد من ان الكوريين الشماليين يدركون ان قنواتنا مفتوحة".

وقال تيلرسون بحسب مقاطع من المقابلة "انا اترقب. لا اقوم بتوجيه الكثير من الرسائل في هذه المرحلة. لذا انا اترقب ان اسمع منكم استعدادكم للحوار".

وادى تقارب بين الكوريتين بمناسبة استضافة كوريا الجنوبية للالعاب الاولمبية الشتوية الى تكهنات بقرب اجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد اشهر من التوتر الحاد والخطابات النارية.

وقال تيلرسون في المقابلة "سوف يبلغونني". واضاف: "نحن نتلقى منهم رسائل، واعتقد اننا صريحون جدا حيال الطريقة التي نريد من خلالها بدء الحوار".

وشدد وزير الخارجية الاميركي على انه لم يتم تقديم اي حافز لدفع بيونغ يانغ الى طاولة المفاوضات.