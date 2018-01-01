الفنان المصري محمد متولي.. في ذمة الله

جهينة نيوز:

انتقل إلى رحمة الله الفنان محمد متولي عن عمر يناهز 73 ولد في شبين الكوم وعاش في الإسكندرية في 11 مارس 1945 ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية من المسلسلات التي قام بها :"أرابيسك (مسلسل)" "ليالى الحلمية" "زيزينيا (مسلسل)" "قلبى ليس في جيبى" من المسرحيات :"شارع محمد علي (مسرحية)" "البرنسيسة (مسرحية)" وتزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت في كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين هو ممثل موهوب ولعل ذلك قد تكشف بقوة في "سارق الفرح".

وكان الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية، أكد أن الفنان محمد متولي توفي عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، لافتا إلى النقابة تجري حاليًا إجراءاتها لتحديد موعد الجنازة والعزاء.