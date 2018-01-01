قائد ميليشيا أحرار الشام يحذر الجولاني من ارتكاب أي حماقة

جهينة نيوز:

حذر القائد العام لميليشيا أحرار الشام حسن صوفان الملقب بـ "أبو البراء" أبو محمد الجولاني من ارتكاب أي حماقة وقال إن الجولاني ستكون نهايته حتمية إن أقدم على "بغي" جديد.

حذر القائد العام لميليشيا أحرار الشام حسن صوفان الملقب بـ "أبو البراء" أبو محمد الجولاني من ارتكاب أي حماقة وقال إن الجولاني ستكون نهايته حتمية إن أقدم على "بغي" جديد.

وأضاف صوفان في بيان له إن الجولاني "غرّر بشباب المسلمين، وحوّلهم إلى قطّاع طرق وبغاة"، وتابع إن استكبار الجولاني "سيجعله ينكس على رأسه جزاءً وفاقاً".وفقا لما ذكره الاعلام الحربي.

ويأتي هذه التحذير من صوفان بعد معلومات تحدثت عن استعدادات تقوم بها هيئة تحرير الشام للهجوم على مراكز حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي، على خلفية مقتل القيادي في الهيئة أبو أيمن المصري على أحد حواجز الزنكي.