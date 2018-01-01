امرأة تصرخ وتحاول كسر التابوت بشراسة بعد دفنها حية بالخطأ

جهينة نيوز

ارتكب أطباء برازيليون خطا فادحا، بعدما ظنوا أن روزانجيلا ألميدا دوس سانتوس والبالغة من العمر 37 عاما، قد فارقت الحياة في مستشفى "دو أويستي" البرازيلية.

وفي التفاصيل، بعد إعلان الأطباء وفاة المرأة، تم نقلها إلى مقبرة في قرية رياسان داس نيفيس، و بعد 11 يوم على دفنها إكتشفوا انها لم تكن ميتة بل ماتت في التابوت، و قد استقضت في التابوت و حاولت الخروج من قبرها بعدما استعادت وعيها، حيث سمع السكان المحليون صراخ امرأة قادم من المقبرة، إلا أنهم تجاهلوا الموقف خوفا من الموتى.

وبعد مرور 11 يوما، قرر أقارب روزانجيلي التي تعاني من فقدان الوعي المتكرر، حفر القبر واستخراج الجثة، و يعتقد نتيجة انباء عن سماع صوت إمرأة من المقبرة, و لكن جاء القرار بعد فوات الأوان، فكانت المرأة قد فارقت الحياة، واكتشفوا وجود كدمات ودماء داخل التابوت، بالإضافة إلى أظافرها المكسرة بعدما حاولت رفع غطاء التابوت.

وقالت المتحدثة باسم مستشفى "دو أويستي" إن إدارة المستشفى ستقدم كافة المعلومات اللازمة للتحقيق في هذه المأساة.

"بدورها قالت إيسامار ألميدا شقيقة الضحية، "نحن لا نريد إلقاء اللوم على الأطباء، ولا نريد أي مشاكل.

وقررت الشرطة المحلية نقل جثة الضحية إلى المختبرات وتشريحها، للوقوف على أدق تفاصيل القضية.

يذكر أن لأقارب روزانجيلي نقلوها إلى مستشفى "دو أويستي" بعد معانتها من تعب شديد، حيث تعاني منذ طفولتها بفقدان الوعي المتكرر، وعزى الأطباء سبب وفاتها إلى "نوبة قلبية".