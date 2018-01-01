حاكم ولاية فلوريدا يطالب باستقالة مدير "أف بي آي"

السبت, 17 شباط 2018 الساعة 19:58 | سياسة, عالمي

حاكم ولاية فلوريدا يطالب باستقالة مدير

جهينة نيوز:

أعلنت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنّ حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت حث مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" على الاستقالة من منصبه بعد اعتراف الوكالة بفشلها فى متابعة معلومة مبكرة عن مطلق النار الذى قتل 17 شخصا في مدرسة ثانوية بفلوريدا، حيث تلقى المكتب تحذيرا بشأن تهديد محتمل بإطلاق نار فى مدرسة من أحد مستخدمي موقع "يوتيوب" يحمل نفس اسم المشتبه به فى حادث مدرسة باركلاند فى فلوريدا.

وقال سكوت فى بيان إن" فشل "أف بي آي" في اتخاذ إجراء ضد القاتل غير مقبول".

وجاءت تصريحات سكوت ردا على بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي في وقت سابق من اليوم، اعترف فيه بأن الوكالة المعنية بإنفاذ القانون تلقت معلومة في كانون الثاني حول نيكولاس كروز، الفتى البالغ من العمر 19 عاما، بيد أنها فشلت في التحرك.


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