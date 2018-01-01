خنق والده بوسادة بسبب توصيلات التلفزيون

السبت, 17 شباط 2018 الساعة 19:53 | مجتمع, حوادث

خنق والده بوسادة بسبب توصيلات التلفزيون

جهينة نيوز:

وجهت محكمة الجنايات السودانية، تهمة القتل لشاب أقدم على خنق والده بوسادة بعدما اختلفا على توصيلات التلفزيون.

وقال محامي الدفاع، إن مرتكب الجريمة يُعاني من اضطرابات عقلية وهو مصاب بالصرع منذ صغره، بحسب ما نشر موقع "سودارس".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً عن وفاة رجل في منزله، وبعد القبض على المجرم أقرّ أنه كان يتعرض للتعنيف الجسدي من قبل والده منذ الصغر.

كما قال الابن أنه يوم الجريمة، كان يجلس ويشاهد التلفزيون في المنزل، حين حضر والده وطلب منه مغادرة المنزل بعدما أخذ توصيلات التلفاز، هذا الأمر سبب الانزعاج للابن فخنق والده بالوسادة.


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