تركيا تستدعي القائم بالأعمال الهولندي

جهينة نيوز:

استدعت تركيا القائم بالأعمال الهولندي لدى أنقرة للتعبير عن استيائها من مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بالاعتراف بمقتل 1.5 مليون أرميني على أنه إبادة جماعية.

ويدعو الآخر إلى حضور مسؤول هولندي ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن في 24 نيسان.

وعبرت الأحزاب الأربعة الحاكمة في هولندا عن تأييدها للمقترحين اللذين طرحهما حزب الاتحاد المسيحي المحافظ والمقرر مناقشتهما في البرلمان خلال الأسابيع القادمة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا.

وتقر تركيا بأن الكثير من الأرمن المسيحيين الذين كانوا يعيشون تحت حكم الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى لكنها ترفض مقتل مئات الآلاف منهم أو بأن ما حدث كان حملة منظمة لإبادتهم.

وتقول أيضا أن الكثير من المسلمين الأتراك لاقوا حتفهم في ذلك الوقت.