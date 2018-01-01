مقتل 13 شخصا في سقوط هليكوبتر عسكرية في المكسيك

جهينة نيوز:

قالت السلطات المكسيكية إن ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة هليكوبتر عسكرية كان على متنها مسؤولون كبار خلال تفقد آثار الدمار الناتج عن زلزال في بلدة صغيرة بولاية واهاكا جنوب البلاد.

وقال مسؤولون إن الهليكوبتر التي كانت تقل وزير الداخلية وحاكم الولاية سقطت على سيارتي نقل صغيرتين في أرض فضاء خلال محاولتها الهبوط في سانتياغو غاميل تيبيك بعد الجولة التفقدية أمس.

وقال بيان أصدره مكتب المدعي العام لولاية واهاكا إن المسؤولين الكبار نجوا لكن 12 شخصا كانوا في الموقع لقوا حتفهم في الحال وتوفي آخر في المستشفى. وأصيب 15 شخصا في الحادث.

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل وشركة في مكسيكو سيتي والجنوب وألحق الدمار بخمسين منزلا في واهاكا.