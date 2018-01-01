رضا لجهينة نيوز: سورية نصفي الآخر وأم لكل عربي شريف

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

قال الفنان اللبناني رضا أن شهرته في عالم الفن بدأت في سورية عام 2000، مؤكدا على تواجده الدائم بجميع المناسبات التي يحتفل بها الشعب السوري لزرع الفرح والأمل في قلوبهم.

وفي لقاء لموقع "جهينة نيوز" قال رضا :سورية نصفي الآخر وأنا ملزم به، موضحا أن ما تعرضت له سورية خلال سنوات الحرب مؤامرة احيكت من مختلف بلدان العالم لمحاولة اسقاطها، ولكن بقيادتها الحكيمة ومواقف شعبها الواعي استطاعت افشال جميع المخططات الإرهابية، لافتا الى أن ما حصل في سورية لو جرى في أي بلد آخر لما استطاعت الصمود.

وكشف رضا أنه بصدد التحضير لأوبريت إهداء لسورية تحت عنوان "راجعة"، كتابة والحان راشد الشيخ وانتاج "بلاك تو"، بمشاركة نخبة من المطربين في سورية ومصر ولبنان والمغرب.

وعبر رضا عن رفضه التام في المشاركة بالأعمال الدرامية في حين أيد فكرة المشاركة بأعمال سينمائية بشخصية غنائية، مؤكدا غنائه لشارة ثلاثية وخماسية من العمل الدرامي المشترك "مدرسة الحب" بجزئه الثالث الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

وعن ألبومه الجديد، قال رضا سيصدر الألبوم خلال الأسابيع المقبلة بعنوان (بخاطرك)، من الحان راشد الشيخ وكلمات عبير ابو اسماعيل وتوزيع أنور مكاوي، مبينا أنه سيضم الألبوم 12 اغنية منهم 5 اغاني صدرت سنغل سابقا، وهي ( صح النوم، اخر دمعة، شايف حالي، حبة مطر، انا العربي، وعلى فكرة)، وأغنية للأم مهداة ألى والدته.

وفي الختام وجه رضا كلمة للشعب السوري قائلا: "لا يصح الا الصحيح وسورية أم لكل عربي شريف".

هذا ويحضر الفنان اللبناني رضا لاقامة حفل بمناسبة عيد الأم تكريما لتضحيات المرأة السورية التي قدمت أولادها في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.