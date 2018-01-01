مصرع 6 أسود و 74 نسر لهذا السبب

السبت, 17 شباط 2018 الساعة 18:05 | منوعات, منوعات

مصرع 6 أسود و 74 نسر لهذا السبب

جهينة نيوز

عثر في تنزانيا على 6 أسود و 74 نسر ميتين بالقرب من الحديقة الوطنية جنوب تنزانيا خلال هذا الإسبوع فيما يجري علاج اربع نسور و جميعهم من الفصائل النادرة المهددة بالإنقراض و تبين أنهم قضوا بالسم وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية.

و قال السكرتير الدائم للموارد الطبيعيه و السياحة جودنس ميلانوي ان الطريقة التي قتل بها الإسود و النسور تشير الى اصابتهم بالسم و اصابع الاتهام تشير الى رعاه محليين وسط الصراع بين الإنسان و الحياه البرية.

هذا و قبضت السلطات المحلية على احد المشتبه بهم بتسميم الاسود و النسور و فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث علماً بأن الإقتصاد التنزاني يعتمد على سياحة سفاري الحياه البرية التي تعتبر مصدر للقطع الاجنبي.


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