مصرع 6 أسود و 74 نسر لهذا السبب

جهينة نيوز

عثر في تنزانيا على 6 أسود و 74 نسر ميتين بالقرب من الحديقة الوطنية جنوب تنزانيا خلال هذا الإسبوع فيما يجري علاج اربع نسور و جميعهم من الفصائل النادرة المهددة بالإنقراض و تبين أنهم قضوا بالسم وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية.

و قال السكرتير الدائم للموارد الطبيعيه و السياحة جودنس ميلانوي ان الطريقة التي قتل بها الإسود و النسور تشير الى اصابتهم بالسم و اصابع الاتهام تشير الى رعاه محليين وسط الصراع بين الإنسان و الحياه البرية.

هذا و قبضت السلطات المحلية على احد المشتبه بهم بتسميم الاسود و النسور و فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث علماً بأن الإقتصاد التنزاني يعتمد على سياحة سفاري الحياه البرية التي تعتبر مصدر للقطع الاجنبي.