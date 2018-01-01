«أوبرا وينفري» تتراجع عن ترشحها للإنتخابات الرئاسية الأميركية.. والسبب!

جهينة نيوز:

كشفت الإعلامية الأميركية الشهيرة ​أوبرا وينفري​ عن عدم رغبتها في الترشح الى الإنتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم أنها تشعر بـ"مسؤولية" على عاتقها، في الترويج للعدالة في العالم.

وحيث قالت وينفري في مقابلة مع قناة "سي بي اس" الأميركية: "اتصل بي أثرياء كثر مبدين استعدادهم لإدارة حملتي وجمع مليار دولار لحسابي".

وقد أضافت: "عندما يتصل بكم هذا العدد الكبير من الناس الذين تحبون، الأمر يستحق التفكير"، لكنها في النهاية حسمت قرارها بعدم الترشح قائلة: "لو أراد الله لي أن أترشح أما كان ليقول لي ذلك؟ أنا لم أسمع شيئاً".

وتابعت وينفري: "نعم أظن أن لدي مسؤولية كشخص له صوت مسموع يعتزم استخدامه للترويج للعدالة والطيبة والإرادة الطيّبة في هذا العالم، لكني لم أشعر يوماً بأن هذا الأمر يجب أن يتخذ شكل العمل السياسي ولا أشعر بذلك اليوم أيضاً".