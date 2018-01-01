سويسرا تحصد ذهبية وفضية في التزلج الحر بأولمبياد بيونج تشانج 2018

جهينة نيوز:

توجت السويسرية "ساره هوفلين" اليوم السبت، بالميدالية الذهبية لسباق التزلج الحر على المنحدر الثلجي للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في كوريا الجنوبية (بيونج تشانج 2018).

وقد حصدت السويسرية الأخرى ماتيلد جريمو الميدالية الفضية، بينما أحرزت البريطانية ايزابيل أتكين المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحققت هوفلين 27/ عاماً/ ، صاحبة المركز الرابع في بطولة العالم 2017 ، أفضل رقم لها في المحاولة الأخيرة بمنافسات النهائي بينما حققت جريمو 18/ عاماً/ أفضل رقم من خلال محاولتها الأولى ، وذلك في أول مشاركة لها بعد التعافي من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي تعرضت لها في أذار/مارس الماضي.