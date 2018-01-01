مصادر "إسرائيلية": الصواريخ السورية حلقت فوق تل أبيب وسقطت في البحر!

جهينة نيوز

كشفت مصادر عسكرية في جيش العدو الإسرائيلي أن بعض الصواريخ السورية التي أطلقت باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية التي أغارت السبت الماضي على سوريا، قد عبرت مناطق وسط إسرائيل وسقطت في مياه المتوسط.

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قال المعلق العسكري ألون بن دافيد إلى أن "الصواريخ حلقت في أجواء وسط البلاد، ولهذا السبب أغلق مطار بن غوريون الدولي لفترة وجيزة من الوقت"، نافياً أن تكون هذه الصواريخ سقطت فوق العاصمة تل أبيب.

وذكر تحقيق يجريه جيش العدو في تحطم مقاتلة "إف-16" إسرائيلية شاركت في الغارة، أن الصواريخ السورية التي استهدفت سرب الطيران الإسرائيلي المكون من 8 طائرات وأغار على 12 موقعاً في سورياً، عبرت فوق مدينة تل أبيب وسقطت في البحر المتوسط.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت عدة صواريخ مضادة للطائرات على طائرات إسرائيلية.