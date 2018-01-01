تركيا: لم نستخدم أسلحة كيماوية قط في سوريا!

جهينة نيوز

قال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده لم تستخدم أسلحة كيماوية قط في عملياتها بسوريا وتراعي تماما المدنيين، وذلك بعد أن اتهمت "قوات كردية" أنقرة بتنفيذ هجوم بالغاز في منطقة عفرين .

ووفقاً لـ"رويترز"، قال المصدر: "هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة. تركيا لم تستخدم قط أسلحة كيماوية. نراعي تماما المدنيين في عملية غصن الزيتون".

ووصف المصدر أيضاً الاتهامات بإصابة ستة مدنيين فيما يشتبه أنه هجوم بالغاز "بالدعاية السوداء".

وكانت وسائل إعلام، ذكرت أمس الجمعة، أنه تم إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق القوات التركية قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا في منطقة عفرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مدير مستشفى عفرين الدكتور جوان محمد، قوله إن الجيش التركي استخدم الغازات السامة في منطقة عفرين، ونقل إلى المستشفى ستة أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، وقال مدير المستشفى: "نقلت سيارات الإسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق قوات النظام التركي قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا.