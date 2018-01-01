بالفيديو.. رد فعل الجمهور عند عرض فيلم خاطئ لهم في السينما؟!

جهينة نيوز:

فوجئ الجمهور المتواجد في إحدى دور العرض السينمائية الأمريكية، بعرض فيلم خاطئ لهم.

وبينما كان الجمهور في سينما "ريغال أتلانتا"، في مدينة أتلانتا الأمريكية، ينتظر مشاهدة فيلم "Black Panther"، فوجئوا بعرض الفيلم الرومانسي الشهير بمشاهده الجريئة "Fifty Shades Freed" لهم.

وحيث حرص بعض ممن كانوا متواجدين في السينما، على تسجيل ردة فعل الجمهور، عند لحظة مشاهدتهم للفيلم الخاطئ، والتي اتسمت بالضحك والسخرية من المفاجأة غير المتوقعة.

وبدأ عرض فيلم "Black Panther" في السينمات، في 16 فبراير، وهو مستوحى عن واحد من أبطال قصص "مارفل" الهزلية، ومن إخراج ريان كوغلر، ومن بطولة تشادويك بوسمان، ولوبيتا نيونغو.

وفيلم "Fifty Shades Freed" هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Fifty Shades of Grey"، وهي المستوحاة عن قصص إي إل جيمس الرومانسية، ذات الطابع الجنسي الجريء.