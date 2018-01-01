تسليم أول دفعة من مقاتلات "سو-57" الشبح الى الجيش الروسي!

السبت, 17 شباط 2018 الساعة 13:19 | سياسة, عالمي

تسليم أول دفعة من مقاتلات

جهينة نيوز

أعلنت هيئة الطيران المتحدة الروسية عن تسليم الجيش الروسي أول دفعة من مقاتلات "سو-57" الشبح متعددة المهام العام القادم.

وورد في البيان الصادر عن الهيئة أنه "من المقرر أن تتسلم القوات الجوية الروسية العام القادم أول دفعة من 12 طائرة من مقاتلات سو-57الشبح التي صارت جاهزة مؤخرا لدخول الخدمة".

وجاء بيان الهيئة بعد اجتياز هذه المقتلات الاختبارات بمحركات جديدة من نوع "AL-41F1" الشبيهة بمحركات طائرات "سو-35 إس".

وتشير المعلومات إلى أن عزم دفع المحركات الجديدة تتراوح بين 17.5 و19.5 طن حسب نسختها، وهي أقل استهلاكا للوقود مقارنة بالمحركات السابقة التي تم تركيبها على طائرات "سو-57" خلال الاختبارات الأولية التي خضعت لها.

وحلّقت هذه الطائرات والتي صممت عام 2010، لتحل محل مقاتلات "سو-27" وكشف النقاب عنها خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011.

المصدر: تاس


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