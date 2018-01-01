وزير الداخلية المكسيكي ينجو من حادث تحطم مروحيته خلال جولة تفقدية لأضرار الزلزال

جهينة نيوز:

نجا وزير الداخلية المكسيكي من حادثة تحطم مروحية كانت تقله مع حاكم ولاية وأهاكا إلى موقع الزلزال الذي ضرب المكسيك أمس الجمعة

ضرب زلزال قوي المكسيك، أمس، دون أن يسبب أضرارا جسيمة لكن مروحية وزير الداخلية الذي كان في طريقه إلى موقع الهزة الأرضية تحطمت عند هبوطها متسببة بمقتل شخصين على الأرض.

و كتب الرئيس إنريكي بينيا نييتو مساء الجمعة، في تغريدة على "تويتر " أن وزير الداخلية المكسيكي الفونسو نافاريتي، وحاكم ولاية وأهاكا اليخاندرو مورات خرجا سالمين و لكن "للأسف قتل عدد من الأشخاص على الأرض وجرح آخرون"، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا" .

وأوضحت وزارة الداخلية على "تويتر"، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأرض، وظهرت في لقطات بثتها قناة "تيليفيزا" المروحية التي قال أحد مراسلي القناة أنها سقطت متسببة بسحابة غبار هائلة على موقع الهبوط.

ووقع الحادث في بينيتوبا دي س لويس التي تبعد نحو 600 كليومتر جنوب مكسيكو، في قلب منطقة ضربها قبل ساعات زلزال بلغت شدته 7,2 درجات لم يسفر عن ضحايا أو عن أضرار جسيمة، حسبما ذكرت السلطات .

وأشارت السلطات إلى أضرار هيكلية في عدد من مباني مدينة بينيتوبا دي سان لويس وكذلك في سانتياجو خاميلتيبيك بولاية واهاكا نفسها.

وقال المعهد الأمريكي، إن الزلزال وقع على عمق 37 كيلومترا، حالت دون وقوع خسائر جسيمة على الرغم من شدته.