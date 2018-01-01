محافظ ريف دمشق: لا بديـل عن مشفى جرمانا الحكومي.. وزارة الصحـة «تُقزم» المشفى إلى عيادات وتتهـرب من التوضيح

جهينة نيوز:

لا يا وزارة الصحة، ما هكذا تورد الإبلُ، ولا كان هذا عشم مدينة يشهد لها القاصي قبل الداني، نزل خبر إلغاء مشفى جرمانا الحكومي واستبداله بمجرد عيادات على الأهالي كالصاعقة، ولم يتوقع الأهالي أن تسوّف وزارة يفترض أنها مسؤولة عن رعايتهم الصحية موجبات حقهم في وجود مشفى عام يؤمن الخدمة لفقيرهم قبل غنيهم وجريحهم قبل صحيحهم، ولم يصدقوا أن المشفى الذي كانوا يحلمون بوجوده وانتظروا تحقيقه طويلاً قد ذهب أدراج الرياح، خصوصاً بعد أن تم تبرع الأهالي بالأرض وفي موقع ممتاز، وبعد أن قام رئيس مجلس الوزراء السابق بوضع حجر الأساس له منذ ثلاث سنوات، وبعد أن أنجزت الدراسات والموافقات اللازمة وتم تلزيم تنفيذه إلى مؤسسة الانشاءات العسكرية، لم يصدقوا أن كل ذلك سيلغى بجرة قلم.

استغراب وخيبة أمل

المواطن خير الدين الدكاك من أهالي جرمانا قال: وضعوا حجر الأساس لمشفى عام في جرمانا للمواطنين الفقراء الذين لا يستطيعون دفع أجرة عملية جراحية بعشرات ألوف الليرات ومنذ أكثر من ثلاث سنوات ننتظر بناء المشفى والآن نسمع أن وزارة الصحة قررت إلغاءه.

أحد وجهاء مدينة جرمانا أبو وجيه نسيب الشيخ قال: نحن لا نريد أن نحول المشفى لعيادات شاملة لأن العيادات لا تقدم إلا الاسعافات الأولية ولا تقوم بإجراء العمليات الجراحية.

أيضاً وكما قال أحد مخاتير مدينة جرمانا أبو عادل عارف منذر: نحن لا نصدق أن المشفى ألغي.

وأضاف: فلنتحدث بمنتهى المصداقية والوجدانية، هل يا ترى كل مواطن في هذه الظروف القاسية لديه القدرة على أن يدفع مئة ألف ليرة في الليلة الواحدة للمشفى الخاص.

ملابسات الموضوع

في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني 2015، وضع رئيس مجلس الوزراء السابق د.وائل حلقي حجر الأساس لمشفى جرمانا الحكومي على أرضٍ تزيد مساحتها عن الخمسة آلاف متر مربع، كان المشفى يحتوي على نحو 100 سرير، إضافة لغرف عمليات وعيادات خارجية وقسم إسعاف وصيدلية، وشدد حين ذاك رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إنجاز المشفى ضمن المدد الزمنية المحددة له ليسهم في تحسين الواقع الصحي لأبناء منطقة جرمانا.

من ثم أنجزت الدراسات اللازمة والموافقات المطلوبة في مديرية صحة ريف دمشق من أجل البدء بتنفيذ المشروع وبعد أن تم التعاقد بالتراضي مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان لبناء المشفى، رفعت في نهاية العام الماضي الموافقات والأوراق المطلوبة لإتمام المشروع إلى مجلس الدولة من أجل التصديق عليها، وبالفعل أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 51 تاريخ 6/11/2017 الصادر بكتاب مجلس الوزراء رقم 572 تاريخ 12/11/2017 والمتضمنة الموافقة على تصديق العقد بالتراضي المبرم بين وزارة الإشغال العامة والإسكان ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع مشفى جرمانا الحكومي.

كما اصدرت وزارة الصحة الكتاب رقم 31865/26 تاريخ 29/11/2017 إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان تبين فيه أن مشروع مشفى جرمانا الحكومي من المشاريع الحيوية في محافظة ريف دمشق، وكمشفى حكومي يقوم على خدمة شريحة واسعة من سكان مدينة جرمانا وما يحيط بها من مناطق، وذلك من أجل المصادقة على العقد بالتراضي المبرم بين وزارة الإشغال العامة والإسكان ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ المشروع.

فجأة وبقدرة قادر ألغي المشروع واستبدلته بإنشاء عيادات شاملة مكانه، بناء على اقتراح من وزارة الصحة وعطفاً على كتاب هيئة التخطيط والتعاون الدولي رقم 239/1 تاريخ 28/12/2017 الذي يبين عدم وجود ما يمنع إدراج مشروع بناء العيادات الشاملة في جرمانا بدلاً من بناء المشفى بالموقع المقترح، ووجهت رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بالكتاب رقم 847/1 تاريخ 22/1/2018 لإجراء الدراسات اللازمة لتشييد العيادات الشاملة في المكان المقرر لإنشائه والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز المشروع، وبدورها وزارة الصحة طلبت من مديرية صحة ريف دمشق إعداد دراسة جديدة لإنشاء عيادات شاملة في نهاية كانون الثاني المنصرم.

وتبين لنا أن وزارة الصحة وبعد أقل من خمسة عشر يوماً من تاريخ الكتاب الذي صدّرته إلى وزارة الأشغال العامة والذي أوضحت فيه أن مشروع مشفى جرمانا الحكومي من المشاريع الحيوية ويخدم شريحة واسعة من سكان جرمانا وما يحيط بها، قد أرسلت كتاباً آخر إلى رئيس مجلس الوزراء مناقضاً له تماماً رقمه 33317/26 وتاريخه 14/12/2017، تقول فيه إن عدد سكان جرمانا نصف مليون نسمة فقط، بمن فيها من المهجرين الذين قدرت عددهم بـ300 ألف مواطن فقط، وأضاف الكتاب: إنه يوجد مركزان صحيان في جرمانا، وثلاثة مشاف حكومية في القرى القريبة منها، واحد في بلدة المليحة وثان في دير العصافير وثالث في النشابية، إضافة إلى قرب جرمانا من مدينة دمشق، واقترحت وزارة الصحة في كتابها رفد جرمانا بمبنى للعيادات الشاملة وطلبت من الحكومة الموافقة على إدراج مشروع بناء العيادات الشاملة في جرمانا في الموقع المقترح بناء مشفى جرمانا الحكومي عليه.

وعلى ما يبدو أن هذه الحيثية في كتاب وزارة الصحة الموجه لرئيس مجلس الوزراء هي التي أدت إلغاء المشفى واستبداله بالعيادات الشاملة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعقل أن تبدل وزارة الصحة رأيها في موضوع مشفى جرمانا الحكومي في أقل من 15 يوماً، كما هو واضح في الكتابين المتناقضين، وبعد أن أنجزت جميع التحضيرات للبدء بتنفيذ المشروع.

أصحاب الأرض يعترضون

مجلس المدينة: نبحث عن الجدوى وجرمانا مدينة كبيرة وليست بلدة

أحد ورثة علاء الدين الكنفاني مالك العقار 331/شاغور بساتين الذي تنازل ورثته عنه لصالح إقامة مشفى جرمانا الحكومي عليه، أمل كنفاني قالت: عندما تم اقتراح المشفى اتفقنا مع المجلس البلدي على أن يكون هناك مشفى يخدّم أكبر شريحة ممكنة من أهالي المدينة ونحن أكبر المتضررين معنوياً ومادياً من إلغائه.

وأضافت الكنفاني: نحن نطالب بإعادة النظر في القرار وإعادة بناء المشفى لأن هذا ما نص عليه اتفاقنا مع مجلس مدينة جرمانا حينما تنازلنا عن الأرض لصالح المشفى وهذا حقنا وحق كل مواطن يعيش في هذه المنطقة كي يستفيد من الخدمات الطبية التي سيقدمها المشفى الحكومي.

عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة جرمانا صفوان الشعلان قال: نحن نطالب بأن تبقى الأرض للمشفى الوطني سواء الآن أو بعد عشر سنوات وإذا أرادت وزارة الصحة إنشاء عيادات شاملة فليكن وليست لدينا مشكلة وجرمانا لديها أراضٍ أخرى يمكن إنشاء عيادات شاملة فيها، موضحاً أن الإحصاءات التي تمت من قبل بلدية جرمانا ووحدة المياه وجهة في الأمم المتحدة تفيد بأن عدد المقيمين في جرمانا يتراوح بين 1.6 إلى 2 مليون نسمة.

وأضاف الشعلان: هناك قطعة أرض جاهزة ولدينا عدد كبير من الشهداء وعدد أكبر من المصابين والجرحى، وتأتينا يومياً طلبات في هذا الخصوص من أبناء وعوائل الشهداء يطالبوننا فيها بإقامة مشفى عام وطني في جرمانا.

قائد فرق الإسعاف في الهلال الأحمر في جرمانا (ا.م) أوضح أن موقع المشفى الحكومي يلعب دوراً كبيراً في إنقاذ وإسعاف المرضى، مشيراً إلى أن المشافي الخاصة في جرمانا هي في النهاية مشاف خاصة والوضع المادي يلعب دوراً كبيراً وهي غير مؤهلة للتعامل أو لعلاج العديد من الحالات الإسعافية التي تردها.

رئيس مجلس مدينة جرمانا خلدون عفوف قال : عندما نقول مشفى أو عيادات شاملة يجب أن نعرف ما هي جدوى كل منهما ونوعية الخدمة التي يقدمها، متسائلاً عن الخدمة التي ستقدمها العيادات الشاملة لمدينة يفوق عدد سكانها مليوناً ونصف المليون نسمة أغلبيتهم من الطبقة الوسطى وما دون، مقارنة بالخدمة التي سيقدمها المشفى الحكومي.

وأضاف عفوف: العيادات الشاملة لا تخدم المدينة لوجود مستوصفين يقدمان الخدمات التي ستقدمها العيادات الشاملة. وأشار عفوف إلى أن دير العصافير والمليحة هما بلدتان كتسمية بينما جرمانا مدينة كبيرة، وأضاف: حسب التعداد السكاني نحتاج مشفى حكومياً، كما أن مشفييهما أحدهما (على العضم) والآخر غير موجود على أرض الواقع.

وقال عفوف: نطالب بإعادة تثبيت المشفى لأن مساحة الأرض المخصصة للمشفى وموقعها لن نستطيع تأمينهما مرة ثانية، مضيفاً أن الموقع القريب من الأوتوستراد سيمنح المشفى إمكانية تخديم المناطق المحيطة ابتداء من مدخل محافظة السويداء وانتهاء بمنطقة الطقيفة، ومن منطقة باب شرقي في العاصمة وصولاً إلى البلدات المحيطة في الغوطة الشرقية.

لا بديل عن مشفى جرمانا الحكومي

محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم قال أمام وفد من أهالي جرمانا ضم عضو مجلس الشعب شحادة أبو حامد وفعاليات دينية واجتماعية وحزبية وإعلامية جاء للمطالبة ببناء المشفى: لا بديل عن مشروع بناء المشفى، مطمئناً الأهالي في جرمانا بأنه سيقوم بمتابعة الإجراءات مع الحكومة لكي يبقى مشروع بناء المشفى الحكومي قائماً مثلما وضع له في حجر الأساس.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع البلدات منير شعبان أكد أن تغيير صفة المشروع من بناء مشفى إلى عيادات شاملة تم بطلب من وزارة الصحة، وقال: لم يعلمونا بهذا الأمر ولم يأخذوا برأينا قبل تغيير صفة المشروع، وأضاف شعبان: تفاجأنا بما جاء في كتاب وزارة الصحة بأن عدد سكان مدينة جرمانا فقط 500 ألف نسمة بمن فيها من مهجرين ولدينا إحصاءات في محافظة ريف دمشق تؤكد أن عدد سكان جرمانا يفوق 1,5 مليون نسمة والرقم الذي ذكرته وزارة الصحة ليس صحيحاً. عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق هالة قدور عن قطاع الصحة قالت: لم يأتني أي شيء رسمي بهذا الخصوص وسمعت بذلك من خلال أعضاء مجلس المحافظة، مؤكدةً أن منطقة جرمانا بحاجة إلى مشفى حكومي ولاسيما أنه حالياً لا يوجد أي مشفى حكومي في تلك المنطقة ومحيطها.

وزارة الصحــة لا تـــرد!

ذهبنا إلى وزارة الصحة لنقل شكوى الأهالي في جرمانا ولنستوضح رأيها في هذا الموضوع وسألنا مدير المكتب الصحفي فيها، فقال لنا إن الموضوع عند مديرية صحة ريف دمشق وأنه يتوجب علينا الذهاب إلى هناك، ولدى اتصالنا بـ الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة الريف قال إنه قادم إلى وزارة الصحة، وبالفعل التقيناه في المكتب الصحفي بعد وقتٍ قصير، نعنوس لم ينف خبر إلغاء المشفى واستبداله بالعيادات الشاملة لكنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح لنا بهذا الخصوص، وطلب مخاطبة الوزارة بدلاً عنه، عندئذٍ أشار إلينا مدير المكتب الصحفي بأن نبعث بطلب عن طريق الفاكس إلى وزارة الصحة، نوضح فيه موضوع الشكوى والجهة التي نريد لقاءها وسؤالها عن الموضوع، وفي اليوم التالي أي في يوم 5/2/2018 بعثنا بفاكس إلى وزارة الصحة وضّحنا فيه موضوع الشكوى، مطالبين بالموافقة على لقاء مدير المشافي في الوزارة لتبيين رأي الوزارة بهذا الموضوع، وإلى تاريخ كتابة هذه الكلمات لم يأتنا رد وزارة الصحة على طلبنا.