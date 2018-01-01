أبراج يوم السبت 2018/2/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٧/ ٢: انطباعات تقودك للصبر والكياسة والاخلاص والتقدير والمساعدة شديد الحماسة صانع سلام، الحظ لجانبه بسبب نظرته للخفاء، له اثر فعال على محيطه،إنجاب اطفال لمن وضعه يسمح، عقار لمن وضعه يسمح، اخبار جيدة من بعيد في مجال التجارة، سنة مميزة تتقرب من العائلة، حظ جيد على صعيد ارتباط

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: انتبه لصحتك تشتكي من تراجع بالمعنويات من تاخير وبلبلة في المعاملة، فاقد للحيوية، لا تستعجل حتى تتفادى اي خيبة امل او فشل وتراجع بمصالحك، انتبه من مشكلة طارئة، لا تتحرك بعجلة يوجد عندك نميمة

الثور: نهارك يحمل لك فرصة ذهبية، لقاءات تسويات مقابلات مفاوضات الحظ لجانبك، معطيات إيجابية تخدم مصالحك من خلال رسالة او اتصال، تلبي دعوة مهنية وتكون مرتاح لدرجة كبيرة، لقاء حميمي او مصالحة، تتخذ القرارات المناسبة وتبدا بعمل مشاريع، الافضل ان تغير ببعض الاتجاهات وتطالب الاخرين بالحب، لحظة حاسمة

الجوزاء: واجبات ضاغطة، يوم متعب تخصص وقت للعمل الجدي، لا تنشغل بأمور سخيفة أو فارغة، اهتم بالاولويات، تملك سلاح قوي هو سلاح الفكر وسرعة البديهة فاستغلها، احترم مواعيدك اليوم وكن مميز واحفظ ماء وجهك

السرطان: نهار ايجابي لتسير نهارك واتصالاتك وتضيع وقت، لا تتردد باي مشاركة حاول إثبات وجودك وكفاءتك بغض النظر عن عملك، نهار يساعدك على ان تقول ما بقلبك وراسك من مخاوف وهواجس، لا تخجل من اي مبادرة، فرصة لحل اي نزاع او خصام

الاسد: فترة إيجابية وتشعر ببعض التغيير في وضعك شرط ان تتحلا بالليونة، نهارك فيه تفاوض معالجة امور مالية واستشفائية، حاول استشارة اهل الاختصاص ومتابعة القضايا، استحقاقات ومرافقة مريض قصة استشفائية، مال في الطريق اليك

العذراء: تتخبط يمينا وشمالا محتار وغاضب، عليك ان تحمي استقرارك على صعيد الشراكة من الخطر، ناقش بهدوء وابتعد عن جو النزاع قد تندم فيما بعد، اعتمد اسلوب أيجابي، نهارك فيه خصم وشراكة وعرقلة وخالفة قانونية

الميزان: نهار فيه تراجع على صعيد مهني بسبب تراكم الاعمال، لا تترك اي شيء غامض، حاول انجاز المهم من عملك، تستريح من وقت لاخر لكن تجنب التقصير

العقرب: محظوظ ونهار ناشط وتحصل على فرصة وتحسن وضعك وتشارك في نشاط يخص احد افراد عائلتك، تكون متحمس وتعطي رأيك وتكون جريء وشجاع وتحقق ربح معنوي او مادي، لا ترضى بشروط لا تلائمك

القوس: مسائل تخص عائلتك او الامور البيتية والعقارية، لا تترك مجالا لاحد يحبط عائلتك او يتدخل بشؤونك، كن إيجابي حتى لا تسبب لنفسك نفور في محيطك العائلي وخاصة انه معروف عنك السرعة والذكاء وقدرتك على الأقناع، تجنب إثارة المتاعب، اطلب مساعدة من اهلك وعائلتك ليتجاوبوا معك، اعطال وتصليحات وعرقلات بسبب القمر بالحوت

الجدي: نهار قوي وداعم لا تسكت على مضض لا تبق وحيدا تنشط عن طريق رسالة او زيارةوتقدم تعاون بمحيطك المقرب اخوة وجيران، اضطرابات ولكن بامكانك ان تلطف الجو وترفه عن نفسك وتعبر عن رأيك بوضوح

الدلو: تتمتع بقدرة عالية وصائبة وخاصة في الامور المالية من عمليات بيع وشراء، احتمال تفرج على صعيد مالي او معنوي، او مكافأة وتقدير لما قمت به في السابق، يتوجب عليك ان تكون منطقي وموضوعي في دراسة أمورك المالية، لا تتسرع في اخذ القرارات، لا تسمح لاحد ان يغشك وابحث عن الفرصة المالية

الحوت: القمر ببرجك يساعدك على المرونة والطاقة والنشاط، تشعر بقوة ومهارة حتى تنطلق بمشروع جديد، نهارك يحمل أشياء جديدة ومفيدة لمصلحتك، تنهي مسالة كانت عالقة، نهار مميز تظهر فيه مواهبك، تتقرب من الحبيب او الشريك بكل طيبة خاطر ومحبة، نهار جيد للقوة والسيطرة