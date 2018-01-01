بالفيديو.. شبكة الأنفاق التي ضبطها الجيش السوري من مخلفات داعش في ريف دير الزور الشرقي

الجمعة, 16 شباط 2018 الساعة 22:42 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بالفيديو.. شبكة الأنفاق التي ضبطها الجيش السوري من مخلفات داعش في ريف دير الزور الشرقي


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