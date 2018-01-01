أرسين فينغر يؤكد استمراره مع أرسنال حتى نهاية عقده

جهينة نيوز:

وسط نكهنات عن احتمال انفصال أرسين فينغر المستمر منذ 22 عامًا في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانكليزي أعلن المدير الفني فينغرعن رغبته في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده الحالي .

ووقع المدرب الفرنسي أرسين فينغر عقدًا جديدًا مع أرسنال لمدة عامين في ختام الموسم الماضي؛ لكن الفريق أحرز تقدمًا ضئيلًا؛ إذ يحتل المركز السادس في الدوري كما أنه خرج من كأس الاتحاد الإنكليزي، بالإضافة إلى شكوك حول قدرة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فينغر في تصريحات صحفية: "أحترم تعاقداتي دائمًا وأريد أن أعيد التذكير بأنني رفضت عروضًا من أكبر أندية العالم من أجل احترام عقدي وهذا ما أحاول الالتزام به دائما".

وأضاف مدرب الأرسنال في تصريحاته: "علينا أن نقدم أداء أفضل في كل مباراة وأن نظهر الرغبة القوية للفوز في كل المباريات حتى نهاية الموسم".