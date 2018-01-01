موسكو.. واشنطن تخطط لابقاء قواتها المحتلة في سوريا إلى "الأبد"

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن الولايات المتحدة تخطط لابقاء قواتها المحتلة فوق الأراضي السورية إلى "الأبد".

وفي حديث صحفي لوكالة يورونيوز قال لافروف: أن واشنطن تسعى للبقاء في سورية عبر تأسيس شبه دولة في شمال شرقها ترتكز على الأكراد، مشيرا إلى ان القوات الأمريكية يصل تعدادها إلى ألفي عنصر والمتواجدين على الأراضي السورية دون أي دعوة رسمية من دمشق، أو تفويض من مجلس الأمن الدولي.

واضاف لافروف: “لا شك في أن للولايات المتحدة استراتيجيا معينة، أعتقد أنها تتلخص في رغبة الإبقاء على عسكريها في سورية إلى الأبد، كما هو الحال الآن في العراق وأفغانستان، في انتهاك لكافة الوعود التي قطعتها في السابق”.

واعتبر لافروف أن الولايات المتحدة تسعى لاقتطاع جزء كبير من الأراضي السورية، “في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة سورية”.

المصدر : وكالات