الاستخبارات البريطانية والالمانية والفرنسية تؤكد استمرار تعاونها حتى بعد البريكست

جهينة نيوز:

اكد رؤساء اجهزة الاستخبارات الخارجية البريطانية (ام اي 6) والفرنسية (دي جي اس اي) والالمانية (بي ان دي) الجمعة، ان التعاون بين اجهزتهم سيتواصل حتى بعد اتمام عملية البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك نشر على موقع الاستخبارات الالمانية على هامش مؤتمر ميونيخ حول الامن “حتى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، سيتواصل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث بشأن مسائل الارهاب الدولي والهجرة السرية والقرصنة الالكترونية”.

ويأتي هذا الاعلان غير المعتاد في عالم الاستخبارات، عشية خطاب من المقرر ان تلقيه في ميونيخ السبت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، سيركز على مسائل الدفاع والامن ما بعد البريكست.

وقالت ماي الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل “اكرر الالتزام غير المشروط للمملكة المتحدة بالامن الاوروبي، وساشرح نظرتي ازاء الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بشأن الدفاع وتبادل المعلومات والامن والشرطة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية