لأول مرة تفاصيل رسمية عن العدوان الاسرائيلي على سوريا و هذا ما حدث ؟!

جهينة نيوز

أفاد موقع "political velcraft" أن قوات الدفاع الجوي السوري تصدت لموجتين من الصواريخ المجنحة التي أطلقتها الطائرات الصهيونية و كانت صحيفة يدويعوت احرونوت الصهيونية أكدت في وقت سابق أن سورية أسقطت 13 صاروخ صهيوني متطور, و لكن الغير متوقع هو إسقاط الموجة الثانية من الصواريخ

لكون إسرائيل قد درست غاراتها مسبقاً و توقعت أن يتم إسقاط الموجة الأولى من الصواريخ كما حدث حين تم قصف مطار الشعيرات و توقعت في الغارة الثانية ان تكون منظومات بانتسر اس 1 فارغة و غير قادرة على التصدي لها.

و أفاد الموقع بأنه لأول مرة يتم نقل معلومات من مصادر رسمية لم يسميها في حين أكدت صحيفة ازفيتسيا الروسية ذات المعلومات نقلاً عن مصدر عسكري سوري و نشرت في تقرير لها تفاصيل ما حدث يوم الإشتباك السوري مع الإحتلال الصهيوني.

و أفاد المصدر العسكري السوري أن الطائرة الوحيدة التي خرقت المجال الجوي السوري لمدى عمل منظومة الدفاع الجوي و هي طراز اف-16 اي سوفا تم اسقاطها بواسطة صاروخ اس 200 المعروف لدى الناتو بإسم سا 5, و بحسب الموقع فإن الصاروخ قديم , و في حين تم إستعمال منظومة بانتسر اس 1 و منظومة بوك للتصدي للصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية و لمنع الطيران من الإقتراب أكثر. وفي التفاصيل فإن أول غارة أطلق فيها طيران العدو الصهيوني 11 صاروخ جوال من طائراته, و الصواريخ الجوالة تحلق على ارتفاع قليل من سطح الارض و يعتبر إسقاطها صعب جداً و تمكنت الدفاعات السورية من إسقاط ثمان صواريخ في حين أطلق الطيران الصهيوني في الموجه الثانية 7 صواريخ جوالة و تمكنت القوات السورية من إسقاط خمس صواريخ منهم ليصار الى تمكن القوات السورية من إسقاط 13 صاروخ إسرائيلي مجنح عالي التطور لم يستعمل سابقاً, و توقع الموقع أن تكون أكثر من عربة بانتسر اس 1 قد تصدت للهجوم في تدبير إحتياطي من القوات السورية ربما يكون بناء على معلومات استخباراتية او نصائح روسية.

و أفاد المصدر العسكري ان طائرة واحدة هي التي خرقت المجال الجوي و تم إسقاطها حين أصبحت بمرمى الـ اس 200 و لكن فإن إسرائيل لم تتمكن في غاراتها

سوى من تدمير سيارة مخصصة لقيادة الطائرات المسيرة و هو الهدف الوحيد الذي نجحت بتدميره و عرضت صور له في حين لم تعرض اي صور أخرى لانها

لم تتمكن من تحقيق أي إنجاز على عكس ما يقول إعلامها.

و يذكر بأن صواريخ اس 200 تستطيع مطاردة الهدف لمسافة 300 كلم و لكن حتى تطبق على الهدف و تتمكن من ملاحقته يجب ان يكون الهدف على مسافة

أقرب, و قد تمكن الصاروخ السوري من مطاردة اف 16 التي أطبق عليها الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة و إسقاطها و هذا يعني أنه في أي حرب قادمة

لن يتمكن الطيران الصهيوني من إستعمال القنابل و الصواريخ قصيرة المدى بل سيضطر لاستعمال صواريخ بعيدة المدى و مكلفة و لا يمكن للطائرة حمل أكثر

من صاروخ منها و هو ما يفسر عدم مشاركة مقاتلات اف 35 في العدوان الاسرائيلي.