أمير قطر: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

الجمعة, 16 شباط 2018 الساعة 18:49 | سياسة, عربي

أمير قطر: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

جهينة نيوز:

حذر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، من أن الشرق الأوسط "على حافة الهاوية" داعيا لتحقيق اتفاق حول التعايش السلمي بمساعدة المجتمع الدولي.

ووصف أمير قطر الأزمة الخليجية بأنها "أزمة عديمة الجدوى افتعلت من قبل جيراننا"، وتابع: "الشرق الأوسط على الحافة وعلينا أن نبتعد عن الهاوية بمساعدة المجتمع الدولي"، ولفت إلى أن "السياسات المتهورة لبعض دول الخليج قوضت أمن المنطقة".

وشدد أن قطر "ترفض الوقوف بين قوتين متصارعتين ودول الحصار بينت عداوتها لحرية التعبير والصحافة".

ودعا الأمير للبدء "باتفاقية أمنية إقليمية تجعل الاضطرابات في المنطقة شيئا من الماضي"، مشيرا إلى أن "كل شعوب الشرق الأوسط بحاجة للاتفاق على الحد الأساسي من التعايش السلمي".

كما أكد أن "قطر حافظت على سيادتها، وأنها من أكثر البلدان سلمية وباتت أكثر قوة من ذي قبل".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا