أردوغان : الجمهورية التركية استمرارا للدولة العثمانية !!

جهينة نيوز:

على خطى أسلافه العثمانين يسبر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي ينهج ذات النهج العدواني الاستعماري

وفي تصريح له بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاة السلطان عبد الحميد الثاني والذي تمت مراسمه في قصر "يلدز" في إسطنبول قبل أيام قال الرئيس التركي : "الجمهوربة التركية مثل دولنا السابقة، التي كانت استمراراً لبعضها البعض، وأيضا استمرارا للدولة العثمانية."

وتعليقًا عليه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "إن لدى الجمهورية التركية إجماع على الدولة العثمانية، وأصبح هذا اﻹجماع رسمياً."

وأكد أوغلو أن الشعب التركي "فخور بالدولة العثمانية"، مضيفًا: "تعلمنا أن نكرم العثمانيين من آبائنا، ومن عوائلنا، ومن أجدادنا، لا أعتقد أن الشعب التركي سينظرون بسلبية تجاه السلالة العثمانية، من اﻵن فصاعدا سنفعل كل بوسعنا لمواصلة السير على طريق أسلافنا" .

جاء هذا التصريح قبل أن يعلن عن انه سيتم منح الجنسية التركية لجميع أحفاد السلالة العثمانية من الذين لايملكونها وفقاً لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء وأنه سيتعامل شخصيا مع هذه القضية،

وكان وزير الخارجية التركي ورئيس بلدية اسطنبول مولود أويسال قد التقوا بأحفاد الاسرة العثمانية الملكية، الذين دعوا للحضور إلى اسطنبول لحضور الإحتفال

يذكر أن جميع أفراد اﻷسرة العثمانية الحاكمة تم نفيهم بلا أي وثائق من إسطنبول في منتصف شهر آذار/ مارس عام 1924، وكانوا قرابة 150 فردًا بين رجال ونساء وأطفال، وتفرقوا في البلاد اﻷوروبية والعربية.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "أخبرنا سفاراتنا في أماكن عديدة بالبحث عن أي حفيد للسلالة العثمانية، وعند إيجاده يتم الاهتمام به بناء على تعليمات من رئيسنا رجب طيب أردوغان."