بالفيديو..خوف امرأة على أغراضها جعلها تدخل مع حقيبتها في جهاز فحص الأمتعة !

جهينة نيوز:

تداول نشطاءعلى مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لسيدة صينية أصرّت على مرافقة حقيبتها إلى داخل جهاز فحص الحقاب بالأشعة السينية.

وسُجّل الفيديو في محطة قطار بمدينة دونغقوان في الصين بحيث عبّرت السيدة عن خوفها على ممتلكاتها الثمينة فرفضت ان تضع حقيبة يدها داخل الجهاز.

وأصيب موظفو الأمن في المحطة بالصدمة، ولم يقدموا على توقيفها، وبعدما خرجت من الآلة توجّهت إلى القطار بشكل طبيعي.

ولم يستطع الموظفون معرفة ما في داخل الحقيبة ورجحوا ان يكون مبلغًا كبيرًا من المال تريد السيدة توزيعه كهدية بمناسبة حلول عيد رأس السنة الصيني.