الجيش يعثر على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين في بلدة رمثان بريف الرقة

جهينة نيوز:

عثر الجيش السوري بالتعاون مع الجهات المختصة على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين ممن أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي على إعدامهم في ريف الرقة الغربي.

وذكر أحد القادة الميدانيين أنه “بناء على معلومات وردت من الأهالي الذين عادوا الى قراهم ومناطقهم بريف الرقة تفيد عن وجود مقبرة جماعية قرب بلدة رمثان بالريف الغربي لمدينة الرقة تم التوجه إلى مكان المقبرة وبالبحث المبدئي تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي قامت باستخراجها.” وفقا لما اوردته وكالة سانا للانباء.

وقال أحد رجال الدفاع المدني انه نتيجة البحث في موقع المقبرة الجماعية تم استخراج جثامين جميع الشهداء وعددهم 34 شهيدا وجرى نقلها إلى المشفى العسكري في حلب لاستكمال الاجراءات القانونية ومحاولة التعرف على أسماء الشهداء وتسليم الجثامين لذويهم أصولاً.

تجدر الاشارة الى ان وحدات من الجيش اخرجت جثامين 115 عسكريا ومدنيا من مقبرة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان في ريف الرقة الغربي في أواخر كانون الأول الماضي كان قد أعدمهم تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبسط الجيش السوري سيطرته على بلدة رمثان في التاسع من تموز الماضي مع عشرات القرى المجاورة بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.