أنقرة وواشنطن.. لن نتحرك بعد الآن كل بمفرده في سوريا

الجمعة, 16 شباط 2018 الساعة 14:26 | سياسة, عالمي

أنقرة وواشنطن.. لن نتحرك بعد الآن كل بمفرده في سوريا

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اتفقت مع واشنطن على تطبيع العلاقات بينهما بعد توترها في الفترة الأخيرة، وتشكيل آلية "لمواجهة الإرهاب" في شمال سوريا.

وأوضح وزير الخارجية التركي: "مع الرغبة التي شددنا عليها منذ مساء الخميس، اتفقنا بشكل أساسي على مسألة تطبيع علاقاتنا مجددا"، وذلك بعد أسابيع شهدت تصاعدا في حدة اللهجة التركية إزاء واشنطن.

كما أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في أنقرة: "ننتظر تحركا أميركيا يتعلق بالتنظيمات الكردية المسلحة".

وأضاف أن أنقرة وواشنطن ستعقدان اجتماعا آخر قبل منتصف آذار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أن تركيا والولايات المتحدة "لن تتحركا بعد الآن كل بمفرده" في سوريا، وتريدان "المضي قدما في العمل معا" لتجاوز الأزمة الحالية.

وأضاف أن البلدين وضعا "آلية" مشتركة لحل مصير منبج السورية "كأولوية"، وهي المدينة التي ينتشر فيها جنود أميركيون، فيما تهدد أنقرة بتوسيع نطاق عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع واشنطن، وصولا إليها.

وحض تيلرسون تركيا مجددا على "ضبط النفس" بعمليتها في منطقة عفرين، شمالي سوريا، مع تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر، لافتا إلى أن تزويد واشنطن قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح سيكون محدودا ولمهام محددة.

كما أكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده تقر بحق تركيا المشروع في "تأمين حدودها".

وقال تيلرسون: "واشنطن وأنقرة يتشاركان نفس الأهداف في سوريا وهي هزيمة تنظيم داعش والحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها".

المصدر: وكالات


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    16/2/2018
    17:09
    تصريح ما بيسوى فرنك مصدي ..وقمه في الغباء ..
    يا غبي .. يا اوغلو... تيلرسون بياع مازوط مالو بالسياسه وعن اي تنسيق تتحدث ؟ ليش تيلرسون عارف شو الطبخه ومتي كانت تركيا لا تتنفذ الاجنده الامريكيه ؟ ليش يا تيس من اللي جاب اردوغان وعمله بطل ؟ لو فكرت قليلا لوجدت ان اردوغان تخرج من نفس المدرسه الامريكيه التي انتجت الزعماء العرب في الحقبه الماضيه ا لذين كانوا يعادون امريكا في العلن وينفذون سياستها خلف الابواب من القذافي ، ومبارك ، وصدام حسين ، لذلك عندما قررت عزلهم طاروا بيوم وليله ، صحيح انك عثماني غبي طول عمركم يا اتراك من يوم الازمه الشرقيه مالكم عرفانيين وين الله حاططكم ومدرسه والارهاب في تاريخ السلطنه معروف حتي الدواعش لم يصلوا اليها وفي ايام الفتح حاصرتم قرى كامله في صربيا واحرقتوها واخترعتم الخازوق وستقعدون عليه قريبا.

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