الكرملين ينفي اتهامات أمريكية مسؤولية روسيا عن الهجوم الإلكتروني

الجمعة, 16 شباط 2018 الساعة 13:58 | سياسة, عالمي

الكرملين ينفي اتهامات أمريكية مسؤولية روسيا عن الهجوم الإلكتروني

جهينة نيوز:

نفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين مسؤولية روسيا عن الهجوم الإلكتروني "نوت بيتيا" الذي وقع العام الماضي وذلك بعد أن انضم البيت الأبيض إلى الحكومة البريطانية أمس في توجيه الاتهام لموسكو.

وردا على سؤال عن الهجوم كرر بيسكوف تصريحات أدلى بها أمس حينما قال إن الاتهامات التي أطلقها مسؤول بريطاني بشأن الهجوم الإلكتروني لا أساس لها وتندرج في إطار حملة "الخوف المرضي من روسيا" التي تجري في بعض البلدان الغربية.

ويقول البيت الأبيض إن الهجوم شنه الجيش الروسي في حزيران 2017 وأصاب أجزاء من البينة التحتية بأوكرانيا بالشلل وعطل أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم.


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