قوات عسكرية باكستانية تتجه للسعودية

جهينة نيوز:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية، أن قوات عسكرية في طريقها للملكة السعودية في مهمة تدريبية - استشارية

و في بيان أوضحت القوات المسلحة الباكستانية، أن مهمة القوات العسكرية القادمة للملكة تأتي في "إطار التعاون الأمني الثنائي بين باكستان والسعودية، يجري إرسال وحدة من الجيش الباكستاني إلى المملكة في مهمة تدريبية- استشارية".

وأكّد البيان نفسه أنّ القوات الباكستانية المتمركزة في السعودية أو التي يجري إرسالها، لن تمارس أي مهام خارج أراضي المملكة، وأنَّ الجيش الباكستاني يحافظ على علاقات التعاون الأمني الثنائي مع العديد من دول الخليج، والجوار الإقليمي".