هبوط اضطراري لطائرة " يونايتد إيرلاينز" بسبب خلل بالمحرك

الجمعة, 16 شباط 2018 الساعة 13:20 | مجتمع, حوادث

هبوط اضطراري لطائرة

جهينة نيوز:

هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الإميركية من طراز بوينغ 777 اضطراريًا نتيجة حدوث خلل خطير في المحرك

وبدأت الطائرة المتجهة من سان فرانسيسكو إلى هونولولو يوم الثلاثاء الماضي ، بالاهتزاز بشكل مفاجئ فوق المحيط الهادئ، قبل أن يشاهد الركاب البالغ عددهم 363 شخصًا، أجزاء معدنية تتطاير مثل الريش فوق الجناح، لتعلن حالة الطوارئ، ثم تنحرف الطائرة عن مسارها وتهبط اضطراريًا بسلام، من دون الإفصاح عن سبب المشكلة، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

و أفاد بيان لشركة "يونايتد إيرلاينز" أن "الرحلة 1175، المتجهة من سان فرانسيسكو إلى هونولولو،هبطت اضطراريًا بسلام، بسبب عطل في المحرك رقم 2، واتبع الطيارون كافة إجراءات السلامة اللازمة، إلا أننا لن نعلن عن التفاصيل قبل أن تحقق السلطات الفيدرالية في القضية".

فيما أكد طاقم الطائرة أن الجميع تعاملوا مع الأمر بهدوء وحكمة


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا