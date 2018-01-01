مجلة أمريكية: متى سيتم إستهداف الطائرات الأمريكية في سورية.؟

جهينة نيوز

منذ بدء الحرب على سورية و الشغل الشاغل للجماعات الارهابية المسلحة تدمير قوات الدفاع الجوي السوري, و لا يمكن الإنكار أن الدفاعات السورية تضررت كثيراً, و لكن مع بدء عمليات الجيش في تطهير المناطق و توسيع نفوذه و إستعادة السيطرة على مناطق واسعه أعاد بناء منظومة الدفاع الجوي بشكل جزئي و قد أعلنت قاعدة حميميم أن القوات السورية قادرة على التصدي لأي خطر جوي و تملك الإمكانات لذلك دون الكشف عن طبيعه الأسلحة و قد تمكنت القوات السورية من إسقاط أحدث الصواريخ الإسرائيلية ارض- ارض و أحدث الصواريخ الأمريكية جو-ارض التي إستعملها العدو الإسرائيلي, و إستهداف مثل هذه الصواريخ أصعب بكثير من إستهداف الطيران, و قد إعترف أعداء سورية بأن قواعد الإشتباك تغيرت, و مؤخراً نشرت مجلة ناشيونال انترست الأمريكية تقرير لها تتسائل فيه هل سيتم إستهداف الطائرات الأمريكية فيسورية.؟

و كتبت المجلة في مقدمة تقريرها " مع سقوط طائرة لوكهيد مارتن اف-16 صوفا المملوكة من الجيش "الاسرائيلي" و سوخوي سو-25 الروسية أصبح هناك خطورة على القوات الجوية الامريكية التي تحلق في الأجواء السورية, و من الواضح أن المجال الجوي السوري قد لا يكون امر سهل كما كان يتصور البعض".

و نقلت المجلة عن الجنرال جيف هاريجان قائد القوات الجوية الامريكية قوله للصحفيين " انه يقيم بإستمرار التهديد بالتعاون مع الاستخبارات الامريكية و بناء عليه يتم توجيه الطيارين".

و قال الجنرال الأمريكي ان لديهم تكتيكات لم يكشفها لحماية الطيارين, و حين تم سؤاله كيف يمكن للسوريين أن يسقطوا طائرة فائقة التطور مثل اف-16 المحدثة رفض التعليق و قال للاسرائيليين الحق في الدفاع عن أنفسهم و ذلك بحسب تعبيره.